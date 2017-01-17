В Петербурге до марта продлили тестирование Wi-Fi в автобусах Только на маршрутах №39 и №39А

В Петербурге «Пассажиравтотранс» и компания Net By Net до марта продлили тестирование бесплатного беспроводного интернета в автобусах. Об этом в «Пассажиравтотрансе» сообщили во вторник.

Wi-Fi доступен только на маршрутах №39 и №39А. Для того, чтобы подключиться к сети, нужно пройти первичную авторизацию.

Напомним, ранее «Пассажиравтотранс» обещал тестировать систему до ноября 2016 года. Ее запустили в августе того же года. Wi-Fi подключили к 19 автобусам. Напомним, автобусы на маршрутах №39 и №39Э курсируют между станцией метро «Московская» и международным аэропортом Пулково.