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17.01.17 / 01:38 Новости / Россия и мир

В Стамбуле задержали расстрелявшего 39 человек в ночном клубе

Это гражданин Узбекистана

стрельба в МичиганеВ Стамбуле арестовали расстрелявшего 39 человек в ночном клубе. Об этом сообщила во вторник Hurriyet.

 
Как пишет издание, нападавшего зовут Абдулгадир Машарипов. Ответственность за случившееся взяло на себя ИГИЛ (Исламское государство, запрещенное в РФ).
До ареста Абдулгадира Машарипова по подозрению в сопричастности к совершению теракта полиция схватила 40 человек. Среди задержанных 20 детей. Многие из них граждане Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии.
Напомним, первого января текущего года террорист совершил нападение в клубе Reina, в котором находились примерно 600 человек. В результате открытой беспорядочной стрельбы убиты 39 человек и ранены более 60 человек. Среди погибших есть россиянка. Террористу тогда удалось скрыться с места преступления.

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