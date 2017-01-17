В Стамбуле задержали расстрелявшего 39 человек в ночном клубе Это гражданин Узбекистана

В Стамбуле арестовали расстрелявшего 39 человек в ночном клубе. Об этом сообщила во вторник Hurriyet.



Как пишет издание, нападавшего зовут Абдулгадир Машарипов. Ответственность за случившееся взяло на себя ИГИЛ (Исламское государство, запрещенное в РФ).

До ареста Абдулгадира Машарипова по подозрению в сопричастности к совершению теракта полиция схватила 40 человек. Среди задержанных 20 детей. Многие из них граждане Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии.

Напомним, первого января текущего года террорист совершил нападение в клубе Reina, в котором находились примерно 600 человек. В результате открытой беспорядочной стрельбы убиты 39 человек и ранены более 60 человек. Среди погибших есть россиянка. Террористу тогда удалось скрыться с места преступления.