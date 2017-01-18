В США на аукцион выставлен дом детства Дональда Трампа Трамп жил там, пока ему не исполнилось четыре года

В США выставили на аукцион дом, где провел детство избранный президент США Дональд Трамп. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times.

Здание было построено отцом Трампа в 1940 году в районе Куинс, неподалеку от Манхэттена. Это двухэтажный кирпичный дом с пятью спальнями, четырьмя ванными комнатами, камином и зимним садом. Будущий избранный президент США жил там с родителями, пока ему не исполнилось четыре года.

Напомним, дом уже выставляли на аукцион. В декабре прошлого года его купили за почти $1,4 млн.

В сентябре 2016 года Трамп в эфире телекомпании NBC заявил, что хотел бы купить дом, в котором он рос. «У меня было очень хорошее детство», — сказал политик.