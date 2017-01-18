К 2017 году официальных безработных стало больше — Роструд В декабре работу нашло на 15,6% меньше людей, чем в ноябре

Численность безработных россиян, которые зарегистрировались в органах служб занятости населения, с 1 декабря 2016 года выросло на 5,5%. На 1 января 2017 количество безработных составило 894,6 тыс. человек, сообщают в Роструде.

При этом в декабре 2016 года число безработных снизилось в пяти регионах. В Пензенской области таких россиян осталась неизменной. В 79 субъектах РФ их количество увеличилось. Самое большое увеличение безработных произошло в Сахалинской области и Удмуртской Республике (на 25,3% и 17,6%) .

В декабре работу нашли 143 тыс. 813 человек. Это на 15,6% меньше, чем в ноябре 2016 года.

Добавим, в январе 2016 года число официально безработных россиян превышало 1 млн человек . Самое большое увеличение безработных год назад было в Ненецком автономном округе (на 34,7% за декабрь 2015 года). На втором месте по приросту безработице была Сахалинская область. Там число ищущих работу выросло на 19,2%.