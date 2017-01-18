Все новости

18.01.17 / 18:04 Новости / Общество / Россия и мир

К 2017 году официальных безработных стало больше — Роструд

В декабре работу нашло на 15,6% меньше людей, чем в ноябре

Безработица по годамЧисленность безработных россиян, которые зарегистрировались в органах служб занятости населения, с 1 декабря 2016 года выросло на 5,5%. На 1 января 2017 количество безработных составило 894,6 тыс. человек, сообщают в Роструде.

При этом в декабре 2016 года число безработных снизилось в пяти регионах. В Пензенской области таких россиян осталась неизменной. В 79 субъектах РФ их количество увеличилось. Самое большое увеличение безработных произошло в Сахалинской области и Удмуртской Республике (на 25,3% и 17,6%) .

В декабре работу нашли 143 тыс. 813 человек. Это на 15,6% меньше, чем в ноябре 2016 года.

Добавим, в январе 2016 года число официально безработных россиян превышало 1 млн человек . Самое большое увеличение безработных год назад было в Ненецком автономном округе (на 34,7% за декабрь 2015 года). На втором месте по приросту безработице была Сахалинская область. Там число ищущих работу выросло на 19,2%.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016