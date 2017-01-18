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18.01.17 / 11:56 Новости / Россия и мир

Гуцериев приобрел 75% группы Bridge Media

Каналами группы будут управлять другие владельцы

Bridge MediaКомпания «Чайка Медиа Груп», которая принадлежит совладельцу «РуссНефти» Михаилу Гуцериеву, приобрела 75% группы Bridge Media. Это свидетельствует из информации, опубликованной на Kartoteka.ru.

Каналами, которые входят в Bridge Media, продолжит управлять команда совладельцев группы Федора Стрижкова и Максима Дмитриева. Их доля сократилась до 25%, передает «Коммерсантъ».

Отметим, в Bridge Media входят телеканалы Rusong TV, Bridge TV и другие. Совокупная выручка компаний, которые входят в группу, составляет порядка 85,5 млн рублей, их чистая прибыль – 2,7 млн рублей.

Добавим, учредитель телеканала Russian Travel Guide Федор Стрижков и глава Российского авторского общества Макисм Дмитриев стали владельцами Bridge Media в августе 2015 года. Тогда сделка оценивалась в $4 млн.

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