В Техасе госпитализировали Джорджа Буша-старшего Причина госпитализации не уточняется

Бывший президент США Джордж Буш-старшего госпитализировали в Техасе. Об этом сообщил в среду представитель экс-главы государства Джин Бекер.

По его словам, состояние Буша-старшего оценивается как стабильное. Бекер добавил, что экс-президента выпишут в ближайшее время. При этом он не стал называть причину госпитализации.

Джордж Буш родился в 1924 году в штате Массачусетс. С 1981 по 1989 годы он занимал должность вице-президента США. В 1989 году Буш сменил на посту президента США Рональда Рейгана. Главой государства Буш был до 1993 года.