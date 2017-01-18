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18.01.17 / 12:34 Новости / Россия и мир

В Техасе госпитализировали Джорджа Буша-старшего

Причина госпитализации не уточняется

Буш-старшийБывший президент США Джордж Буш-старшего госпитализировали в Техасе. Об этом сообщил в среду представитель экс-главы государства Джин Бекер.

По его словам, состояние Буша-старшего оценивается как стабильное. Бекер добавил, что экс-президента выпишут в ближайшее время. При этом он не стал называть причину госпитализации.

Джордж Буш родился в 1924 году в штате Массачусетс. С 1981 по 1989 годы он занимал должность вице-президента США. В 1989 году Буш сменил на посту президента США Рональда Рейгана. Главой государства Буш был до 1993 года.

По материалам: khou.com
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