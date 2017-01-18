Все новости

18.01.17 / 17:44 Новости / Россия и мир

Цены на кондитерские изделия в РФ в 2016 году выросли на 6,7%

Сильнее всего выросли цены на шоколад

пирожные сладости кондитерскаяСтоимость кондитерских изделий в 2016 году выросла в среднем на 6,7%. Об этом сообщили в Центре исследования кондитерского рынка в среду.

Больше всего выросли цены на шоколад (+10,7%) и карамель (8,1%), а также на пряники (8,1%). Менее всего подорожали за год торты (+4,9%) и шоколадные конфеты с добавками (+3,3%).

Центре исследования кондитерского рынка — объединение, специализирующееся на изучении и анализе кондитерского рынка, отдельных его сегментов, особенностей развития кондитерской отрасли России и стран — основных торговых партнеров РФ. Центр занимается анализом состояния и прогнозами развития кондитерского рынка готовых изделий.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016