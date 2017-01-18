Цены на кондитерские изделия в РФ в 2016 году выросли на 6,7% Сильнее всего выросли цены на шоколад

Стоимость кондитерских изделий в 2016 году выросла в среднем на 6,7%. Об этом сообщили в Центре исследования кондитерского рынка в среду.

Больше всего выросли цены на шоколад (+10,7%) и карамель (8,1%), а также на пряники (8,1%). Менее всего подорожали за год торты (+4,9%) и шоколадные конфеты с добавками (+3,3%).

Центре исследования кондитерского рынка — объединение, специализирующееся на изучении и анализе кондитерского рынка, отдельных его сегментов, особенностей развития кондитерской отрасли России и стран — основных торговых партнеров РФ. Центр занимается анализом состояния и прогнозами развития кондитерского рынка готовых изделий.