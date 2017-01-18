Глава ФАС: Цены на бензин растут из-за введения новых акцизов Ответственные за это депутаты

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев считает, что рост цен на бензин происходит из-за введения новых активов. Об этом он заявил во время своего выступления в Совфеде.

Артемьев отметил, что к росту цен на нефтепродукты приводит и снижение экспортной пошлины. Пор его мнению, «это вопрос политиков и депутатов».

Ранее МВФ сообщил о том, что цены на нефть в 2017 году могут вырасти на 19,9%. По данным исследования фонда, в нынешнем году стоимость барреля нефти составит $51,2. В 2018 году она может возрасти до $53,1. При этом МВФ прогнозирует и рост котировок на нефть до 4,6% в 2019 году.