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18.01.17 / 13:14 Новости / Россия и мир / Экономика

Глава ФАС: Цены на бензин растут из-за введения новых акцизов

Ответственные за это депутаты

цены на бензин АртемьевГлава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев считает, что рост цен на бензин происходит из-за введения новых активов. Об этом он заявил во время своего выступления в Совфеде.

Артемьев отметил, что к росту цен на нефтепродукты приводит и снижение экспортной пошлины. Пор его мнению, «это вопрос политиков и депутатов».

Ранее МВФ сообщил о том, что цены на нефть в 2017 году могут вырасти на 19,9%. По данным исследования фонда, в нынешнем году стоимость барреля нефти составит $51,2. В 2018 году она может возрасти до $53,1. При этом МВФ прогнозирует и рост котировок на нефть до 4,6% в 2019 году.

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