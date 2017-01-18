Латвия, квартальный план и тетя Сима

Каждый раз, когда я приезжаю в Латвию или Эстонию, я начинаю мучиться от неуверенности в себе. Вот я зайду в супермаркет, возьму сыр, пойду на кассу, и что я скажу? Здравствуйте? Так я же в другой стране, вроде, там государственный язык — латышский, которого я не знаю. Тогда что? Хеллоу? Ага, и опять на меня посмотрят, как на дуру, и сквозь зубы процедят: «Здрасьте, пакет надо?». Хоть за сыром не ходи и вози с собой адыгейский. Мучение.

Александра Шевякова маркетолог

А вот иной раз на работе получаешь от руководства квартальный план, смотришь на него, и думаешь — ну и как его реализовать? Как вообще такие цели можно поставить? От чего человек отталкивался, когда такие цифры планировал? И сидишь, смотришь на миллионы, которые надо как-то заработать на не самом стабильном рынке, и ругаешь судьбу и себя за то, что не выбрала тогда (давно!) другое предложение о работе. А вроде как не позвонить начальнику и не спросить: «Ты откуда вообще это выдумал?! Кто этот план будет выполнять — тётя Сима?!». Снова мучение.

В этом году я отмечала новый год в Риге. Новый год — это ответственность, обязаны время хорошо провести, повеселиться. И не мучиться. Чтобы не мучиться от этого синдрома, есть два варианта: либо гнуть свою линию (хеллоу и все тут), и не переживать из-за того, что продавщица, чертыхаясь по-русски сквозь зубы, пытается объяснить тебе по-английски, что этот сыр с красной плесенью, а тот — с голубой, либо просто на входе спрашивать: «English or Russian»?

Практика показала, что работают оба способа: в первом случае ты просто сидишь и пытаешься изобразить, что так и надо, что тебе так гораздо проще и вообще ты приехал в Европу, так что давайте-ка — ведите себя по-европейски. Однако во втором случае коммуникация получается более четкая, и целей добиться проще: ты с самого начала даешь собеседнику право выбора (главное быть уверенным в том, что они поймут твой английский, а ты — их), и вы, находясь на равных, быстрее приходите к какому-то соглашению (сыр с красной плесенью оказался довольно вкусным, но слишком вонючим).

Кстати, если спросить у начальника, как он пришел к этим цифрам, может открыться, что появился не утвержденный ранее бюджет на продвижение, который поможет этих целей добиться. Или вообще через две недели вам наймут помощника, который будет делать за вас всю черную работу, а вы — делегировать и творить, творить и делегировать. И тётю Симу тревожить не придётся.