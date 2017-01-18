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18.01.17 / 06:07 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Deutsche Bank выплатит США $7,2 млрд по иску о манипуляциях ценными бумагами

Штрафы заплатили уже шесть банков

Фото: thestreet.com

Фото: thestreet.com

Deutsche Bank выплатит властям США $7,2 млрд для урегулирования судебного иска Минюста о манипуляциях на рынке ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении, которое американское министерство распространило в среду.

Банк выплатит $3,1 млрд для урегулирования претензий. Еще $4,1 млрд будут выплачены американским клиентам Deutsche Bank в рамках возмещения убытков.

Министр юстиции США Лоретта Линч заявила, что банк «не просто вводил в заблуждение инвесторов, его действия способствовали наступлению международного финансового кризиса». По ее словам, из-за действий организации убытки понесли инвесторы и американские граждане.

Напомним, ранее Минюст США добился выплаты штрафов шестью банками. Всех их обвиняли в причастности к краху рынка субстандартных ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными. Все эти банки, как считают в Минюсте, занижали оценки рисков по ценным бумагам, которые были проданы ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac, связанным с правительством США.

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