Deutsche Bank выплатит США $7,2 млрд по иску о манипуляциях ценными бумагами Штрафы заплатили уже шесть банков

Deutsche Bank выплатит властям США $7,2 млрд для урегулирования судебного иска Минюста о манипуляциях на рынке ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении, которое американское министерство распространило в среду.

Банк выплатит $3,1 млрд для урегулирования претензий. Еще $4,1 млрд будут выплачены американским клиентам Deutsche Bank в рамках возмещения убытков.

Министр юстиции США Лоретта Линч заявила, что банк «не просто вводил в заблуждение инвесторов, его действия способствовали наступлению международного финансового кризиса». По ее словам, из-за действий организации убытки понесли инвесторы и американские граждане.

Напомним, ранее Минюст США добился выплаты штрафов шестью банками. Всех их обвиняли в причастности к краху рынка субстандартных ценных бумаг, обеспеченных ипотечными закладными. Все эти банки, как считают в Минюсте, занижали оценки рисков по ценным бумагам, которые были проданы ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac, связанным с правительством США.