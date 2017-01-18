Депутаты «присели»

«Все присели», — закричал в среду с трибуны спикер городского парламента Вячеслав Макаров, когда понял, что «яблочник» Михаил Амосов и солидарные с ним просто так не замолчит. Кричать с места Амосов начал после того, как Макаров не дал оппозиционерам внести поправки к обращению к министру культуры Владимиру Мединскому об ускорении процесса передачи в ведение РПЦ Исаакиевского собора. На Амосова кинулись «единороссы». Депутаты чуть не подрались. Но в итоге все же присели. За пару часов до депутатской потасовки парламентарии молились в домовом храме Мариинского дворца.

Елизавета Белова корреспондент АБН

Обращение к Мединскому – плод любви фракции партии власти и ЛДПР, которые родили ее под шумок утренних молитв в домовом храме Мариинского дворца. Плод такой дорогой, что ради него Вячеслав Макаров, как отмечают оппозиционеры, нарушил регламент ЗакСа, «прокатив» их с поправками. Хотя, казалось бы, ну что в этих поправках такого? Все равно бы лояльное большинство их отклонило. Как всегда.

Презентуя текст обращения, спикер ЗакСа говорил о том, какое это благо для всех православных России – переход Исаакиевского собора в лоно РПЦ. И как неправы те, кто против этого блага протестует. Свою высокодуховную речь он продолжил на брифинге.

«Это где видано, чтобы призывали провести митинг на ступенях храма? Это что такое», — обратился Макаров к представителям СМИ, намекая им на греховность оппозиционных потуг. И обвинил их в разжигании конфликта в обществе. «Это как в деревенской драке – не мы первые начали. Было принято спокойное решение, велась нормальная дискуссия. А потом начались призывы», — продолжил рассуждать спикер.

Видимо, «нормальная дискуссия» по Макарову – это кулуарно принятое решение о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ, принятое с нарушением законодательно предусмотренной процедуры. По закону РПЦ должна была направить в Смольный запрос на передачу Исаакиевского собора в Смольный. Затем городским властям в течение недели нужно было эту заявку опубликовать. И уже только после этого они должны были что-то решать. В 2015 году Смольный отклонил запрос РПЦ. Церковь оспаривать его не стала. Нового запроса не было. Но кому есть до этого дело?

"Вы тут молодые стоите. Вы — суд. Полтавченко судьи, мои судьи. Но я уверен, что ни мне, ни Полтавченко не придется прятаться за какими-то стенами или колоннами. Мы делаем все для того, чтобы город процветал», — обратился Макаров журналистам. Позже депутатскую потасовку он назвал конструктивной дискуссией с высоким градусом, которым, вроде как, самое место в ЗакСе. Спикер любит повторять, что парламент – это место для дискуссий. Только вот на деле от парламентского духа в стенах Мариинского дворца такими темпами не останется и следа. Все присядут.