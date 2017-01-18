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18.01.17 / 12:18 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

«Дыра» в капитале «Пересвета» достигла 45,8 млрд рублей

Выросла на 30,5% за декабрь

Отрицательный капитал московского банка «Пересвет» достиг 45,8 млрд рублей. Это следует из материалов Единого федерального реестра о фактах деятельности юридических лиц.

«Дыра» в капитале «Пересвета» выросла за последний месяц на 30,5%. По состоянию на 1 декабря 2016 года превышение обязательств над активами банка составляло 35,1 млрд рублей.

Напомним, с октября прошлого года в «Пересвете» действует временная администрация. ЦБ ввел ее из-за неудовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам.

Основной акционер банка – Русская православная церковь. По состоянию на 1 октября активы «Пересвета» превышали 200 млрд рублей.

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