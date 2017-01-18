Депутат ЗакСа Петербурга раскритиковал «иностранные гастроли» главы Исаакиевского собора И поддержал передачу Исаакиевского собора

Депутат от «Единой России» в ЗакСе Петербурга Андрей Васильев раскритиковал «иностранные гастроли» главы Исаакиевского собора Николая Бурова. Об этом он заявил в среду на заседании городского парламента, передает корреспондент АБН.

«Он занимается иностранной гастрольной деятельностью и декларирует доходы, сопоставимые с зарплатой губернатора. При этом директор музея говорит, что он устал и выдохся», — сказал Васильев. Также он усомнился в том, что Николай Буров знает, сколько реально музейных экспонатов находится сейчас в Исаакиевском музее. «Нужно попросить профильного вице-губернатора Петербурга Владимир Кириллова проверить, не случится ли там такого же скандала, как в Эрмитаже. Не приторговывают ли там экспонатами?», — добавил депутат от «Единой России».

Напомним, в 2006 году стало известно о так называемой «краже века». Тогда вскрылось исчезновение 221 экспоната из фонда драгоценных камней и металлов Эрмитажа. В 2007 году единственный обвиняемый был осужден на 5 лет.

Ранее губернатор «Петербурга» Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ решен. Петиция против этого решения собрала за две недели около 200 тыс. подписей.