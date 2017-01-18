«Фонтанка» заподозрила бизнесмена Пригожина в давлении на жильцов «Дома Трезини» Собственники квартир получают письма с угрозами

Журналисты заподозрили связанную с бизнесменом Иосифом Пригожиным компанию «Отель» в давление на собственников квартир во флигеле «Дома Трезини» (Университетская набережная, 21). Правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовное дело в виду «отсутствия события преступления».

Как сообщает "Фонтанка", летом прошлого года неизвестные припарковали автомобили во дворе у «Дома Трезини». Машины находятся там по настоящий момент, блокируя территорию.

Позже в почтовых ящиках жителей дома оказались листовки с угрозами от имени управляющей компании. Сообщалось о наличии у них больших задолженностей.

Затем собственники квартир получили письма с «решением Василеостровского суда» о взыскании с них задолженности. При этом подобного решение суд не выносил. В УК «Возрождение» сообщили, что никому не предоставляла данные о собственниках квартир и не знает, кто является автором лже-угроз.

Жильцы также сообщили изданию, что подозревают в давлении на них «Отель Трезини», который открылся в их доме в 2013 году (владелец – ООО «Отель»). По словам жильцов дома, риелторы начали скупать квартиры их соседей несколько лет назад.

По данным товарищества собственников недвижимости, пять этих квартир приобрело ООО «Кредо» (аффилированное с ООО «Отель»). Собственники трех других квартир, по данным издания, имеют связи с Пригожиным.

По словам жителей «Дома Трезини», новые предложения о покупки квартир стали вновь поступать к ним летом 2016 года. Представители известного в Петербурге агентства недвижимости при этом не раскрывают имя своего доверителя.

Напомним, «Дом Трезини» был передан в аренду связанному с Евгением Пригожиным ООО «Отель» в 2003 году. Срок аренды – 49 лет. По ее условиям, дом должен быть отреставрирован за счет компании. Работы по его восстановлению начались в 2010 году, а спустя три года в этом доме открылся «Отель Трезини».