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18.01.17 / 12:55 Новости / Общество / Россия и мир

«ЭкзоМарс-2020» дополнительно получит 400 млн евро

Финансирование одобрило ЕКА

flicr.com марс космос планета marsЕвропейское космическое агентство одобрило допфинансирование миссии ExoMars-2020. Об этом глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель рассказал в среду.

Как стало известно ТАСС, сумма финансирования составит более 400 млн евро. По словам Пишеля, ЕКА сотрудничает с НПО имени Лавочкина.

Российско-европейский проект «Экзо-Марс» реализуется в два этапа в 2016 и 2020 годах. Соглашение о сотрудничестве было подписано в 2013 году. Участие в проекте должно было принять NASA, но позже агентство отказалось от сотрудничества. Миссия «ЭкзоМарс-2016» достигла Марса в октябре прошлого года.

По материалам: tass.ru
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