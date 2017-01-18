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18.01.17 / 04:06 Новости / Политика / Россия и мир

Глава Пентагона обвинил Путина в ухудшении отношений России и США

Картер видит все меньше возможностей для сотрудничества

Эштон Картер пентагонГлава Пентагона Эштон Картер считает, что отношения России и США заметно ухудшились за последние годы из-за действий президента РФ Владимира Путина. Такое заявление он сделал в среду.

«Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но они становятся все меньше и меньше», — сказал Картер. Он подчеркнул, что отношения между двумя странами за последние годы ухудшились «из-за поведения президента России Владимира Путина».

Картер признал, что США должны продолжать искать пути для сотрудничества с Россией. По его словам, страны могут совместно бороться против ядерных программ Северной Кореи и Ирана.

Напомним, Эштон Картер покинет свой пост 20 января, в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Тогда же истекут полномочия нынешнего главы государства Барака Обамы и его администрации. Пост главы военного ведомства Трамп предложил отставнму генералу Джеймсу Мэттису.

 

 

 

По материалам: reuters.com
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