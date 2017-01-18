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18.01.17 / 10:38 Новости / Политика / Россия и мир

Глава ВТБ выразил симпатию к Трампу

Заявил о своих высоких ожиданиях

дональд трамп

Коллаж АБН

Глава ВТБ Андрей Костин выразил симпатию к избранному президенту США Дональду Трампу. Он рассказал об этом в среду в ходе делового завтрака на Давосском форуме.

«Я люблю Трампа, но он реальный человек, он делает ошибки, говорит иногда неправильные вещи. Но он хорош в бизнесе», — сказал глава ВТБ.

Костин предположил, что избрание Трампа положительно скажется на российско-американских отношениях. Глава ВТБ заявил, что у него высокие ожидания от пребывания Трампа на посту президента.

Отметим, ранее официальный представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что Трампу нужно определиться с отношением к Москве. По словам Эрнеста, избранный президент должен понять, на чьей он стороне – американского разведывательного сообщества или России. Он также добавил, что разведывательные службы США не в первый раз говорят об РФ «некомфортные вещи».

По материалам: tass.ru
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