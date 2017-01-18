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18.01.17 / 20:32 Новости / Россия и мир

Госдума рассмотрит законопроект о регулировании деятельности риелторов

В марте 2017 года

Фото: finobzor.ru

Фото: finobzor.ru

В государственной думе рассмотрят законопроект о правовом регулировании деятельности риелторов. Об этом АБН в среду сообщил президент Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский.

Как отметил президент палаты, депутаты рассмотрят законопроект в марте этого года. По информации Щегельского, это уже третья попытка участников рынка недвижимости урегулировать деятельность риелторов в правовом поле. В последний раз проект не пропустили члены фракции ЛДПР.

Напомним, в этом году рынок коммерческой недвижимости в Петербурге будет расти. Как сообщили в Санкт-Петербургской палате недвижимости, наиболее прибыльными объектами станут сетевые продуктовые магазины и объекты общепита. В среднем стоимость аренды 1 кв. м нежилого помещения в Петербурге составляет порядка 1,8 рублей в месяц.

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