Все новости

18.01.17 / 10:21 Новости

В отношении губернатора Самарской области возбудили дело

А также против сотрудников «Газпрома» и регионального министерства энергетики и ЖКХ

николай меркушин

Коллаж АБН

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушина. Ведомство сообщило об этом в среду.

Дело открыто также в отношении регионального министерства энергетики и ЖКХ, а также ряда представителей «Газпрома». Их подозревают в нарушении закона о защите конкуренции.

С жалобой в ФАС обратилась «Средневолжская газовая компания» (СВГК). Антимонопольная служба выяснила, что с 2010 года крупных потребителей газа переводили от СВГК к газораспределительным сетям «Газпром межрегионгаза».

Отметим, в 2016 году некоторые политологи и другие эксперты отмечали, что Меркушина могут в скором времени отправить в отставку. По данным некоторых СМИ, президент Владимир Путин уже подготовил указ об увольнении губернатора.

Метки: , , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016