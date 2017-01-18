В отношении губернатора Самарской области возбудили дело А также против сотрудников «Газпрома» и регионального министерства энергетики и ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушина. Ведомство сообщило об этом в среду.

Дело открыто также в отношении регионального министерства энергетики и ЖКХ, а также ряда представителей «Газпрома». Их подозревают в нарушении закона о защите конкуренции.

С жалобой в ФАС обратилась «Средневолжская газовая компания» (СВГК). Антимонопольная служба выяснила, что с 2010 года крупных потребителей газа переводили от СВГК к газораспределительным сетям «Газпром межрегионгаза».

Отметим, в 2016 году некоторые политологи и другие эксперты отмечали, что Меркушина могут в скором времени отправить в отставку. По данным некоторых СМИ, президент Владимир Путин уже подготовил указ об увольнении губернатора.