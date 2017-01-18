С 2015 году Северо-Западный банк Сбербанка выдал более 30 тыс. ипотек по программе господдержки На сумму 59,4 млрд рублей

Северо-Западный банк Сбербанка выдал свыше 30 тыс. кредитов на приобретение жилья по программе государственной поддержки ипотеки с 2015 года. Об этом сообщили в кредитной организации в среду.

Общая сумма выданных кредитов составила 59,4 млрд рублей. В 2016 году льготные кредиты по ипотеке с государственной поддержкой в Северо-Западном банке Сбербанка получили почти 19 тысяч семей на сумму 35,6 млрд рублей.

Программа государственной поддержки ипотеки действовала с 1 марта 2015 года, а ее завершение планировалось 1 апреля 2016 года. Правительство, однако, приняло решение о продлении программы до конца прошлого года. Российским банкам на субсидирование ставок по ипотеке на приобретение первичного жилья выделили 20 млрд рублей. Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень заявил, что власти не намерены продлевать программу на 2017 год.