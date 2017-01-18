Джордж Буш, ОПЕК и газопровод. Итоги среды

В Техасе госпитализировали Джорджа Буша-старшего, «Алмаз-Антей» уволил треть сотрудников, Путин запустил газопровод на Ямале, ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть, а Минздрав РФ предложил ограничить рекламу шоколада и колбасы. Такой стала среда.

Бывшего президента США Джорджа Буша-старшего госпитализировали в Техасе. По словам представителя Буша, состояние бывшего президента оценивается как стабильное. Причина госпитализации не уточняется.

Концерн «Алмаз-Антей» уволил 30% сотрудников. Сокращение произошло в рамках оптимизации структуры компании. Ее необходимость вызвана кредитами на инвестиции в проекты и расходами на новые производства.

Президент России Владимир Путин запустил газопровод Бованенково – Ухта-2. В торжественной церемонии принимали участие председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин.

ОПЕК улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году. В организации ожидают, что спрос на сырье в текущем году составит 95,6 млн баррелей в день. В 2016 году этот показатель составлял 94,44 млн баррелей в сутки.

Минздрав РФ предложил ограничить рекламу шоколада, газированных напитков и колбасы. Речь идет об ограничении времени показа такой рекламы. В ведомстве также приложили ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара.