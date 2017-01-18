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18.01.17 / 13:42 Новости / Россия и мир

Крымчане начнут платить земельный и имущественный налоги в 2018 году

До уровня 2015 года

крым налоги

Фото АБН

Жители Крыма с 2018 года начнут платить земельный и имущественный налоги. Об этом в среду сообщил глава регионального управления Федеральной налоговой службы Роман Наздрачаев.

Он отметил, что в 2017 году с крымчан эти налоги взимать не будут. В настоящее время идет работа по кадастровой оценке недвижимости, рассказал Наздрачаев.

Отметим, в прошлом году расходы Крыма на развитие экономики увеличились на 41%. Они составили 131,3 млрд рублей. Наибольший рост расходов наблюдался в сфере образования и обеспечении национальной безопасности. Финансирование здравоохранения и соцполитики сократилось.

По материалам: tass.ru
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