Крымчане начнут платить земельный и имущественный налоги в 2018 году До уровня 2015 года

Жители Крыма с 2018 года начнут платить земельный и имущественный налоги. Об этом в среду сообщил глава регионального управления Федеральной налоговой службы Роман Наздрачаев.

Он отметил, что в 2017 году с крымчан эти налоги взимать не будут. В настоящее время идет работа по кадастровой оценке недвижимости, рассказал Наздрачаев.

Отметим, в прошлом году расходы Крыма на развитие экономики увеличились на 41%. Они составили 131,3 млрд рублей. Наибольший рост расходов наблюдался в сфере образования и обеспечении национальной безопасности. Финансирование здравоохранения и соцполитики сократилось.