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18.01.17 / 12:48 Новости / Россия и мир / Экономика

Москва не вошла в десятку городов с самым дорогим жильем в мире

Рейтинг возглавили азиатские города

квартиры в москвеВ первую десятку городов с самым дорогим жильем в мире не вошла Москва. Труднее всего накопить на квартиры в азиатских мегаполисах, говорится в исследовании аналитической компании Oxford Economics.

По данным компании, в Гонконге, Мумбае, Пекине и Шанхае самая минимальная доступность жилья для среднего класса. На квартиру площадью в 90 кв.м. жителям этих мегаполисов приходится копить более 30 лет.

Пятое место рейтинга занял Лондон. Далее расположились Токио, Сингапур, Париж, Нью-Йорк и Сеул.

Как ранее сообщал аналитический центр SRG, с января по декабрь 2016 года средняя стоимость квартиры в Москве на вторичном рынке снизилась на 8%. При этом значительно увеличилось число покупателей из Китая. За последние два года доля сделок с их участием выросла в три раза. В настоящий момент это 7% от всех сделок с представителями зарубежных стран.

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