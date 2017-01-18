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18.01.17 / 15:41 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Смольном назвали дату завершения строительства ЖК «Ленинский парк»

Ведут отделочные работы

Ленинский паркЖилой комплекс «Ленинский парк» в Петербурге сдадут в конце марта этого года. Об этом в среду сообщили на совещании в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

В настоящее время на корпусах 6А и 7А ЖК «Ленинский парк» строители работают над инженерными сетям. В том числе, они монтируют магистральные трубопроводы в подвале, системы отопления и водоснабжения, воздуховоды систем дымоудаления. На эти работах заняты 49 сотрудников компании «Виско». В Смольном сообщили, что в чистовой отделке квартир участвуют другие субподрядчики.

Напомним, ЖК «Ленинский парк» ранее возводила ГК «Город». Девелопер так и не смог завершить работы в срок, после чего к стройке подключились городские власти. Один из акционеров ГК находится под следствием по обвинению в мошенничестве.

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