Liberty Media согласовала приобретение «Формулы-1» с акционерами Сделку полностью закроют в первом квартале 2017 года

Американская компания Liberty Media согласовала допэмиссию акций общей стоимостью в $1,55 млрд для финансирования сделки по приобретению «Формулы-1». Об этом в корпорации сообщили во вторник.

Акции передадут консорциуму инвесторов. В консорциум входят инвестиционные компании Coatue Management, D. E. Shaw, JANA Partners, Ruane, Cunniff & Goldfarb, Soroban Capital Partners, SPO Advisory и Viking Global Investors.

После завершения сделки представители консорциума войдут в совет директоров Liberty Media. Ожидается, что сделку полностью закроют в первом квартале 2017 года.

Напомним, в сентябре 2016 года Liberty Media приобрела 18,7% акций «Формулы-1» у фонда CVC Capital Partners. Сумма сделки составила $746 млн. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций, стоимость которых она оценила в $8 млрд. Возглавлять «Формулу-1» по-прежнему будет Берни Экклстоун.