«Лукойл» вынужден скорректировать план по добыче из-за участия в сделке ОПЕК Объем сокращения не уточняется

«Лукойл» вынужден скорректировать план по добыче нефти из-за участия России в сделке ОПЕК. Глава нефтяной компании Вагит Алекперов сообщил об этом в среду.

По словам Аликперова, компания не сможет сохранить план по нефтедобыче. «Ну как можно сохранить, если мы принимаем участие в ограничении добычи», — сказал глава «Лукойла». Он не уточнил объем, до которого сократится план.

Напомним, члены ОПЕК должны сократить нефтедобычу в 2017 году на 1,1 тыс. баррелей. Суммарный объем сокращения стран, не входящих в картель, составляет 558 тыс. баррелей в сутки.

Россия обещала поэтапно сократить ежесуточную добычу на 600 тыс. баррелей. Предполагается, что в марте она снизится на 200 тыс. баррелей.