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18.01.17 / 14:12 Новости / Петербург и Ленобласть

Автобусы Lux Express вернутся на маршруты между Петербургом и Хельсинки

«Евролайнс» устранила недочеты, обнаруженные Ространснадзором

Фото travelerr.ru

Фото travelerr.ru

Автобусы компании «Евролайнс»,  обслуживающие пассажиров под брендом Lux Express, вновь выйдут на маршруты, связывающие Петербург с Хельсинки и Таллином. Об этом сообщили в Lux Express Group.

Ространснадзор восстановил действие удостоверения допуска ЗАО «Евролайнс» на осуществление международных автобусных перевозок. В компании сообщили, что неочеты, обнаруженные в ходе проверки ведомства, были досрочно устранены.

Lux Express Group - оператор международных автобусных экспресс-линий, предлагающий свои услуги в 12 странах Европы. Основные направления работы — Петербург, Хельсинки, Таллин, Рига, Вильнюс и Варшава. Группа обслуживает не только международные маршруты, но и внутренние в Эстонии и Польше. ЗАО «Евролайнс» 26 декабря 2016 года получило предписание относительно деятельности предприятия. Лицензию компании приостановили 2 января.

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