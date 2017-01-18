Автобусы Lux Express вернутся на маршруты между Петербургом и Хельсинки «Евролайнс» устранила недочеты, обнаруженные Ространснадзором

Автобусы компании «Евролайнс», обслуживающие пассажиров под брендом Lux Express, вновь выйдут на маршруты, связывающие Петербург с Хельсинки и Таллином. Об этом сообщили в Lux Express Group.

Ространснадзор восстановил действие удостоверения допуска ЗАО «Евролайнс» на осуществление международных автобусных перевозок. В компании сообщили, что неочеты, обнаруженные в ходе проверки ведомства, были досрочно устранены.

Lux Express Group - оператор международных автобусных экспресс-линий, предлагающий свои услуги в 12 странах Европы. Основные направления работы — Петербург, Хельсинки, Таллин, Рига, Вильнюс и Варшава. Группа обслуживает не только международные маршруты, но и внутренние в Эстонии и Польше. ЗАО «Евролайнс» 26 декабря 2016 года получило предписание относительно деятельности предприятия. Лицензию компании приостановили 2 января.