Маккейн считает Россию главным игроком на Ближнем Востоке Поэтому нужно устанавливать мир, но силой

Американский сенатор Джон Маккейн считает, что президент России Владимир Путин отобрал у США роль ключевого игрока в ближневосточной политике. Такое заявление он сделал в среду.

«Нет ничего более значительного, чем то, что россияне, иранцы и турки пригласили США на мирную конференцию. США даже не являются ее частью, они лишь приглашены. Так далеко дело еще не заходило», — сказал Маккейн, комментируя межсирийские переговоры в Астане. Он добавил, что Россия, несмотря на относителньо слабые экономические показатели, стала «главным игроком на Ближнем Востоке».

Сенатор считает, что в отношения с Россией американским властям следует равняться на Дональда Рейгана и «устанавливать мир посредством силы». Он подчеркнул, что заявления избранного президента США Дональда Трампа о готовности сотрудничать с Россией вызывают у него тревогу.

Напомним. в начале января сенатор, комментируя кибератаки на политиков в США, заявил, что об угрозе со стороны России обязан знать «каждый американец». Он призвал конгресс ответить на хакерские атаки, подчеркнув, что для США нет ничего важнее открытых и демократических выборов.