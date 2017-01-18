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18.01.17 / 02:55 Новости / Политика / Россия и мир

Минфин США внес в санкционный список президента Республики Сербской

В нем увидели угрозу суверенитету Боснии и Герцеговины

Министерство финансов минфин США фото с сайта trud.ruМинфин США ввел санкции в отношении президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорада Додика. Сообщение об этом опубликовано во вторник на сайте ведомства.

Исполняющий обязанности директора санкционной службы OFAC Джон Смит заявил, что «Милорад Додик представляет собой серьезную угрозу суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины». Он подчеркнул, что политик препятствовал выполнению Дейтонских соглашений.

Напомним, Дейтонское мирное соглашение было заключено в 1995 году. Его подписание завершилась гражданская война в Боснии и Герцеговине. Его согласовали на военной базе США в Дейтоне в штате Огайо, а затем подписали в Париже.

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