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18.01.17 / 20:54 Новости / Россия и мир

Миранчук останется в «Локомотиве» до конца сезона – источник

Клубы-претенденты на полузащитника не договорились с железнодорожниками

Фото: sportfm.ru/

Фото: sportfm.ru/

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук не покинет команду в это трансферное окно. Об этом АБН в среду сообщил источник, близкий к руководству «Локомотива».

По информации источника, представителям «Зенита» и «Рубина» не удалось договориться с руководством красно-зеленых о трансфере Миранчука в это межсезонье. Казанский клуб намерен приобрести футболиста на правах свободного агента в летнее трансферное окно, когда у полузащитника закончится контракт с «Локомотивом».

Напомним, на 21-летнего футболиста, согласно сообщениям СМИ, претендовали «Рубин», «Краснодар», «Зенит» и «Спартак». Как сообщал «Спорт-Экспресс», только казанский клуб сделал конкретное предложение о переходе хавбека. «Рубин» предложил Миранчуку зарплату в 2,5 млн евро в год и 3 млн подъемных. Казанцы предложили за россиянина около 3 млн евро.

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