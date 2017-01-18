Молдавия прокомментировала задолженность перед «Газпромом» Долг Приднестровья пока не удается урегулировать

Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал ситуацию с задолженностью страны перед «Газпромом». Заявление он сделал в среду.

Додон пояснил, что государство пока не будет устранять задолженность. «Есть наметки разрешения ситуации, но долг Приднестровья пока урегулировать не удастся», — сказал президент.

Лидер Молдавии также отметил, что «Газпром» намерен продолжить поставки газа в страну. Это будет происходить вне зависимости от ситуации с транзитом через территорию Украины.

Отметим, в прошлом году «Газпром» поставил в Молдавию около 3 млрд кубометров газа. Его распределением занимается предприятие «Молдовагаз», которое создали российский «Газпром» вместе с правительством Молдавии и министерством промышленности Приднестровья.