Московская биржа открылась ростом ММВБ – 2183,71; РТС – 1159,14

Московская биржа открыла торги среды ростом. По фиксингу в 10:08 индекс ММВБ вырос на 0,23% до 2183,71 пункта.

РТС к этой минуте достиг 1159,14 пункта. Его рост также составил 0,23%.

Общий информационный фон перед началом торгов в России сложился нейтрально, отметила ведущий аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова. Она отметила, что «никаких знаменательных событий в этот день не ожидается».

Токийская биржа закрылась ростом. TOPIX увеличился на 4,76 и достиг 1513,86 пункта. JPX-Nikkei 400 стал больше на 47,45 – 13563,75 пункта.