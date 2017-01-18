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18.01.17 / 19:27 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге откроют музей геральдики и орденов к 2021 году

В здании Биржи на Стрелке Васильевского острова

Орден-Мужества-фото-с-сайта-er.ru_В Петербурге откроют музейный комплекс, посвященный истории геральдики, к 2021 году. Об этом АБН сообщили в правительстве Петербурга в среду.

Музей разместят в здании Биржи на Стрелке Васильевского острова. Как отметили в Смольном, в экспозиции разместят гербы Японии, Китая и Арабского Востока и исторические костюмы.

Отметим, до с 1939 года в здании Биржи располагался Центральный военно-морской музей. Комплекс перевезли в здание Крюковских казарм в 2010 году. Биржу передали Государственному Эрмитажу в 2013 году. В здании планировали к 2015 году разместить музей Русской гвардии и геральдики.

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