В Петербурге откроют музей геральдики и орденов к 2021 году В здании Биржи на Стрелке Васильевского острова

В Петербурге откроют музейный комплекс, посвященный истории геральдики, к 2021 году. Об этом АБН сообщили в правительстве Петербурга в среду.

Музей разместят в здании Биржи на Стрелке Васильевского острова. Как отметили в Смольном, в экспозиции разместят гербы Японии, Китая и Арабского Востока и исторические костюмы.

Отметим, до с 1939 года в здании Биржи располагался Центральный военно-морской музей. Комплекс перевезли в здание Крюковских казарм в 2010 году. Биржу передали Государственному Эрмитажу в 2013 году. В здании планировали к 2015 году разместить музей Русской гвардии и геральдики.