Обама смягчил приговор Челси Мэннинг Она выйдет на свободу в мае 2017 года

Президент США барак Обама смягчил приговор Челси Мэннинг, которая была информатором портала WikiLeaks. Об этом во вторник сообщили в Белом доме.

Мэннинг сможет выйти на свободу 17 мая 2017 года. Всего во вторник 17 января Обама смягчил приговор 273 заключенным, помиловав 64 из них.

Напомним, в августе 2013 года бывший аналитик американской разведки в Ираке Брэдли Мэннинг был приговорен к 35 годам тюремного заключения. Его обвинили в передаче секретных военных и государственных документов порталу Wikileaks. Суд выяснил, что военнослужащий передал Wikileaks более 700 тыс. документов, видео, дипломатических телеграмм и отчетов с поля боя.

В тюрьме Брэдли Мэннинг объявил о желании поменять пол и сменил имя на Челси. Весной 2015 года военный апелляционный суд официально признал его женщиной. В конце декабря 2016 года издание Politicoсообщило о том, что бывший военнослужащий значится в списке тех, кто просит помилование и амнистию у Барака Обамы.

В Белом доме подчеркивают, что за свое президентство Обама сократил срок заключения 1385 людям. Из них более 500 были осуждены пожизненно. Отмечается, что он помиловал больше заключенных, чем все его предшественники.