Белый дом: Обама охарактеризовал свои отношения с Путиным как деловые Президент США считает российского коллегу "прямолинейным человеком"

Президент США Барак Обама полагает, что его общение с российским президентом Владимиром Путиным протекало в деловом ключе. Об этом во вторник заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

Эрнест сообщил, что американский лидер отзывался о Путине как о «деловом и прямолинейном человеке». Также он добавил, что «как часто говорил Обама, общественное восприятие его закулисных контактов с Путиным не всегда оказывается верным, они взаимодействуют в деловом ключе».

Напомним, полномочия Барака Обамы истекут 20 января. В этот день состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

Накануне стало известно, что, согласно опросам Института Гэллапа, деятельность уходящего главы государства одобряют 56% американцев. В среднем за восемь лет правления Обамы его рейтинг был близок к 53%, отмечают эксперты.