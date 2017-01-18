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18.01.17 / 20:17 Новости / Петербург и Ленобласть

Реконструкцию Обуховского моста в Петербурге планируют завершить до конца 2018 года

Переустроят инженерные коммуникации и соорудят свайное основание

Обховский мостРеконструкцию Обуховского моста на набережной реки Фонтанки в Петербурге планируют завершить до конца 2018 года. Об этом АБН сообщили в правительстве города в среду.

Как отметили чиновники, подрядчики демонтируют тротуарные плиты, гранитную облицовку и перильное ограждение. Строители соорудят новое свайное основание и переустроят инженерные коммуникации.

Напомним, на реставрацию Каменного моста петербургские власти выделили около 60 млн рублей. Мост отреставрируют до конца этого года. От подрядчика чиновники требуют сохранить первоначальный облик, так как мост занесли в список культурного наследия города.

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