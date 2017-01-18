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18.01.17 / 05:10 Новости / Общество / Россия и мир

Обвинившая Трампа в домогательствах женщина подала на него в суд

Она хочет, чтобы политик отказался от своих слов в ее адрес

Саммер Зервос, обвинившая избранного президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах, подала на него в суд иск о клевете. Об этом сообщает в среду Washington Post.

Женщина считает, что Трамп нанес вред ее репутации. Он требует , чтобы политик взял назад «лживые и дискредитирующие»высказывания о ней и других женщинах и принес извинения.

«Поскольку господин Трамп не выступил с опровержением, как я просила, он не оставил мне выбора, кроме как подать на него в суд, чтобы восстановить свою репутацию», — заявила Зервос на пресс-конференции. Ее адвокат Глория Оллред сообщила, что подзащитная прошла проверку на детекторе лжи.

Напомним, во время предвыборной кампании несколько женщин обвинили миллиардера Дональда Трампа в домогательствах. Одной из них была Зервос, 41-летняя экс-участница реалити-шоу «Ученик» («The Apprentice»). Трамп отверг обвинения женщин и пообещал подать на них в суд.

По материалам: washingtonpost.com
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