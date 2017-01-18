Оперативники ФСБ провели обыски в администрации Березовского

Оперативники ФСБ провели обыски в администрации города Березовского. Они прошли в среду.

Обыски прошли по поручению прокуратуры. ФСБ оказывала силовую поддержку.

Причина мероприятий – игнорирование администрацией Березовского судебных решений. Так, она не выполняла закон о предоставлении жилья детям-сиротам, не занималась благоустройством города, рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Отметим, ранее в администрации Березовского обыски проходили три раза. Первый раз спецслужбы пришли в конце ноября 2016 года. Последующие обыски состоялись в декабре.