PCI Group купила бизнес Henkel по производству стройматериалов в Западной Европе Компания будет арендовать завод Henkel в Унне

PCI Group завершила покупку западноевропейского бизнеса Henkel по производству строительных материалов. Об этом сообщили в BASF.

«Сделка включает в себя приобретение бизнеса Henkel по укладке напольных покрытий под брендом Thomsit в Западной Европе и прав на использование самого бренда Thomsit. В сделку также вошли бизнесы Henkel по укладке напольных покрытий, керамической плитки и гидроизоляции под брендом Ceresit», — говорится в сообщении компании. PCI арендует завод Henkel в Унне на 2-3 года, а затем продолжит производство на трёх своих существующих площадках.

BASF — химический концерн, который был основан в 1865 году. По итогам 2015 года объёмы продаж BASF превысили 70 млрд. евро. В компании работают порядка 112 тыс. сотрудников.