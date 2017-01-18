Все новости

18.01.17 / 14:23 Новости / Россия и мир

PCI Group купила бизнес Henkel по производству стройматериалов в Западной Европе

Компания будет арендовать завод Henkel в Унне

Фото: kievpravda.com

Фото: kievpravda.com

PCI Group завершила покупку западноевропейского бизнеса Henkel по производству строительных материалов. Об этом сообщили в BASF.

«Сделка включает в себя приобретение бизнеса Henkel по укладке напольных покрытий под брендом Thomsit в Западной Европе и прав на использование самого бренда Thomsit. В сделку также вошли бизнесы Henkel по укладке напольных покрытий, керамической плитки и гидроизоляции под брендом Ceresit», — говорится в сообщении компании. PCI арендует завод Henkel в Унне на 2-3 года, а затем продолжит производство на трёх своих существующих площадках.

BASF — химический концерн, который был основан в 1865 году. По итогам 2015 года объёмы продаж BASF превысили 70 млрд. евро. В компании работают порядка 112 тыс. сотрудников.

Метки: , , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016