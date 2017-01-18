Петербургские депутаты просят Мединского ускорить процесс передачи Исаакиевского собора РПЦ

Депутаты петербургского ЗакСа просят министра культуры Владимира Мединского ускорить процесс передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. За соответствующий запрос в среду проголосовали 42 парламентария.
Текст обращения подготовили члены фракций «Единой России» и ЛДПР. Против выступила парламентская оппозиция.
«Мы так и не услышали, зачем вообще этот вопрос поставлен в повестку дня! Куда делись годы работы города и РПЦ, когда совместное использование собора устраивало всех? За год в соборе было проведено 640 богослужений, это говорит о том, что все шли друг другу навстречу», — заявил депутат от «Партии роста» Максим Резник. Он добавил, что вопрос передачи собора — это «вопрос не о вере, а об элементарном стяжательстве».
Депутат от «Яблока» Борис Вишневский подчеркнул, что судьбу собора будет решать суд. «Вопрос будет решаться не в этом зале и не сейчас. В ближайшее время будет подан иск в суд», — сказал парламентарий. Эсер Алексей Ковалев, в свою очередь, напомнил, что некоторые из тех, кто сегодня выступает за передачу собора РПЦ, раньше состояли в коммунистической партии и проповедовали атеизм.
Напомним, ранее ЗакС отклонил запрос группы оппозиционных депутатов к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко по Исаакиевскому собору. Они заявляют о незаконности методов, которые городская власть использует для передачи собора в ведение РПЦ. Одна из главных претензий — принятие Смольным решения о передаче объекта до того, как было получено соответствующее официальное обращение РПЦ.
По решению губернатора, РПЦ получит Исаакиевский собор в безвозмездное пользование. При этом объект останется в городской собственности.