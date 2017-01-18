Петербургские депутаты просят Мединского ускорить процесс передачи Исаакиевского собора РПЦ Оппозиция против

Депутаты петербургского ЗакСа просят министра культуры Владимира Мединского ускорить процесс передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. За соответствующий запрос в среду проголосовали 42 парламентария.

Текст обращения подготовили члены фракций «Единой России» и ЛДПР. Против выступила парламентская оппозиция.

«Мы так и не услышали, зачем вообще этот вопрос поставлен в повестку дня! Куда делись годы работы города и РПЦ, когда совместное использование собора устраивало всех? За год в соборе было проведено 640 богослужений, это говорит о том, что все шли друг другу навстречу», — заявил депутат от «Партии роста» Максим Резник. Он добавил, что вопрос передачи собора — это «вопрос не о вере, а об элементарном стяжательстве».

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский подчеркнул, что судьбу собора будет решать суд. «Вопрос будет решаться не в этом зале и не сейчас. В ближайшее время будет подан иск в суд», — сказал парламентарий. Эсер Алексей Ковалев, в свою очередь, напомнил, что некоторые из тех, кто сегодня выступает за передачу собора РПЦ, раньше состояли в коммунистической партии и проповедовали атеизм.

Напомним, ранее ЗакС отклонил запрос группы оппозиционных депутатов к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко по Исаакиевскому собору. Они заявляют о незаконности методов, которые городская власть использует для передачи собора в ведение РПЦ. Одна из главных претензий — принятие Смольным решения о передаче объекта до того, как было получено соответствующее официальное обращение РПЦ.

По решению губернатора, РПЦ получит Исаакиевский собор в безвозмездное пользование. При этом объект останется в городской собственности.