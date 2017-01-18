Все новости

18.01.17 / 11:31 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Петербургские депутаты просят Мединского ускорить процесс передачи Исаакиевского собора РПЦ

Оппозиция против

Передача Исаакиевского собора

Фото АБН

Депутаты петербургского ЗакСа просят министра культуры Владимира Мединского ускорить процесс передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. За соответствующий запрос в среду проголосовали 42 парламентария.

Текст обращения подготовили члены фракций «Единой России» и ЛДПР. Против выступила парламентская оппозиция.

«Мы так и не услышали, зачем вообще этот вопрос поставлен в повестку дня! Куда делись годы работы города и РПЦ, когда совместное использование собора устраивало всех? За год в соборе было проведено 640 богослужений, это говорит о том, что все шли друг другу навстречу», — заявил депутат от «Партии роста» Максим Резник. Он добавил, что вопрос передачи собора — это «вопрос не о вере, а об элементарном стяжательстве».

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский подчеркнул, что судьбу собора будет решать суд. «Вопрос будет решаться не в этом зале и не сейчас. В ближайшее время будет подан иск в суд», — сказал парламентарий. Эсер Алексей Ковалев, в свою очередь, напомнил, что некоторые из тех, кто сегодня выступает за передачу собора РПЦ, раньше состояли в коммунистической партии и проповедовали атеизм.

Напомним, ранее ЗакС отклонил запрос группы оппозиционных депутатов к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко по Исаакиевскому собору. Они заявляют о незаконности методов, которые городская власть использует для передачи собора в ведение РПЦ. Одна из главных претензий — принятие Смольным решения о передаче объекта до того, как было получено соответствующее официальное обращение РПЦ.

По решению губернатора, РПЦ получит Исаакиевский собор в безвозмездное пользование. При этом объект останется в городской собственности.

Метки: , , , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016