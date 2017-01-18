Петербургский ЗакС поддержал законопроект жилищного комитета о компенсациях за коммуналку Несмотря на критику документа

Петербургский ЗакС поддержал законопроект жилищного комитета о внесении изменений в городской социальный кодекс, предусматривающий ряд компенсаций за коммунальные услуги. Документ был принят в первом чтении в среду, передает корреспондент АБН.

Речь идет о компенсации людям, которые не смогли установить дома счетчики из-за отсутствия технической возможности. Законопроект предусматривает предоставление денежных компенсаций потребителям коммунальных услуг при отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг.

Руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева заявила, что жилищные комитет представил в законопроекте некорректные расчеты. «Это математика уровня 6 класса, не нужно быть доктором наук, чтобы увидеть эти ошибки», — отметила Дмитриева. Представители других оппозиционных фракций также раскритиковали документ.

Отметим, жилищный комитет Смольного подготовил законопроект о внесении изменений в «Социальный кодекс Петербурга» с целью реализации ФЗ «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации». Он был принят в 2014 году.