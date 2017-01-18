«Почта России» намерена установить 150 систем электронной очереди в Петербурге в 2017 году В 2016 году системами электронной очереди оборудовали 150 отделений связи в Петербурге

«Почта России» намерена внедрить 150 систем электронной очереди в Петербурге в 2017 году. Об этом сообщили в УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей. Всего потребность сети «Почты России» в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программных комплексов.

Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях стартовало в декабре прошлого года. Оборудование и программное обеспечение устанавливаемых электронных очередей полностью российского производства. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов. В 2016 году «Почта России» установила в Петербурге 150 систем электронной очереди.