Все новости

18.01.17 / 14:46 Новости / Россия и мир

«Почта России» намерена установить 150 систем электронной очереди в Петербурге в 2017 году

В 2016 году системами электронной очереди оборудовали 150 отделений связи в Петербурге

почта россии фото vyborg-press.ru«Почта России» намерена внедрить 150 систем электронной очереди в Петербурге в 2017 году. Об этом сообщили в УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей. Всего потребность сети «Почты России» в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч  аппаратно-программных комплексов.

Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях стартовало в декабре прошлого года. Оборудование и программное обеспечение устанавливаемых электронных очередей полностью российского производства. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов. В 2016 году «Почта России» установила в Петербурге 150 систем электронной очереди.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016