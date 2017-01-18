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18.01.17 / 17:33 Новости / Россия и мир

В Лондон пришел первый грузовой поезд из Китая

Он шел 18 дней

поезд китай лондонВ Лондон пришел первый грузовой железнодорожный состав из Китая. Об этом в среду сообщил оператор InterRail Holding AG.

Поезд отправился 1 января и шел 18 дней. За это время он проехал через Казахстан, Россию, Беларусь, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Маршрут превысил 12 тыс. км.

Отметим, маршрут проходит в рамках инициативы Китая «Один пояс – один путь». Это объединение проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского шелкового пути XXI века». Ранее Китайская железнодорожная корпорация заявляла, что данный маршрут направлен на укрепление торговых связей КНР со странами Западной Европы.

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