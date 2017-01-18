Спикер ЗакСа Петербурга разделит с губернатором ответственность за передачу Исаакия «Потому что это выполнение ФЗ»

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров разделит с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко ответственностью за решение о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Об этом Макаров заявил в среду в ходе заседания Законодательного собрания, передает корреспондент АБН.

Спикер подчеркнул, что он готов взять на себя ответственность в пропорции 9 к 1 и даже 999 к 1. «Потому что это выполнение федерального закона. Что, губернатору надо было позвонить и спросить, выполнять ему федеральный закон или не выполнять? Или другой звонок сделать? Позвонить и сказать, мне тут Боря (Борис Вишневский — АБН) советует не выполнять федеральный закон? Его обязаны выполнять все», — сказал Вячеслав Макаров.

Кроме того спикер высказался в рамках дискуссии по собору и про атеистов. «Я сразу хочу всем сказать, никогда в армии за 32 года я не видел ни одного атеиста. Да, были вшиты в офицерские ремни крестики. Да, носили их в специальных карманчиках. Все были крещеные и все обязательно молились», — добавил Вячеслав Макаров.