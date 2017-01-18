Продажи Jaguar в 2016 году выросли на 77% Land Rover – более 8%

Продажи автомобилей Jaguar в 2016 году выросли на 77%. Об этом компания Jaguar Land Rover сообщила в среду.

Продажи Jaguar в 2016 году достигли 148,73 тыс. авто. Автомобили Land Rover стали продаваться чаще на 8%. За год купили более 434,58 тыс. автомобилей этого бренда.

В России продажи Jaguar и Land Rover сократились на 11% год к году. Они составили 11,19 тыс. авто.

Отметим, в 2018 году Jaguar Land Rover планирует начать продажи своего первого электрокара. Автомобиль будет называться Jaguar I-PACE. Он сможет проходить 350-500 км без подзарядки. Дебют электрокара запланирован на конец 2017 года.