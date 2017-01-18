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18.01.17 / 16:46 Новости / Россия и мир

Lexus установил рекорд продаж на российском рынке в 2016 году

Продажи выросли на 19,2%

RX 450h LexusПродажи Lexus на российском рынке в 2016 году выросли на 19,2%. Об этом сообщили в компании в среду.

В минувшем году в России реализовали 24,117 тыс. автомобилей Lexus. В компании отметили, что этот результат стал самым высоким за все время присутствия на российском рынке.

Напомним, ранее стало известно, что в фильме по роману Виктора Пелевина «Ампир V», герои будут ездить на автомобилях Lexus. В компании пояснили, что общество вампиров у Пелевина пользуется лучшими из созданных человечеством благ, и Lexus выступит как одно из олицетворений роскоши. Съемки картины начнутся в текущем году. Режиссёр фильма – Виктор Гинзбур.

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