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18.01.17 / 16:58 Новости / Россия и мир

Глава «Лукойла» спрогнозировал нефть по $50-60 за баррель

В I квартале 2017 года

прогноз нефти Глава «Лукойла» Вагит Алекперов ожидает нефть по $50-60 за баррель. Такой прогноз он дал в среду в эфире телеканала «Россия 24».

Алекперов ожидает, что нефть закрепится на уровне $50-60 в I квартале 2017 года. «А дальше, во II, все будет зависеть от того, насколько рынок будет реагировать на эти действия», — сказал глава «Лукойла».

Напомним, в настоящее время крупнейшие мировые нефтедобытчики договорились сокращать добычу в 2017 году. Страны-участницы ОПЕК должны снизить суммарную добычу на 1,2 тыс. баррелей в сутки. Остальные государства должны сократить ее на 558 тыс. баррелей в день. Доля России – 300 тыс. баррелей.

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