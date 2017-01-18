Глава «Лукойла» спрогнозировал нефть по $50-60 за баррель В I квартале 2017 года

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов ожидает нефть по $50-60 за баррель. Такой прогноз он дал в среду в эфире телеканала «Россия 24».

Алекперов ожидает, что нефть закрепится на уровне $50-60 в I квартале 2017 года. «А дальше, во II, все будет зависеть от того, насколько рынок будет реагировать на эти действия», — сказал глава «Лукойла».

Напомним, в настоящее время крупнейшие мировые нефтедобытчики договорились сокращать добычу в 2017 году. Страны-участницы ОПЕК должны снизить суммарную добычу на 1,2 тыс. баррелей в сутки. Остальные государства должны сократить ее на 558 тыс. баррелей в день. Доля России – 300 тыс. баррелей.