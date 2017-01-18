Путин запустил газопровод на Ямале В запуске участвовали губернатор ЯНАО и глава «Газпрома»

Президент России Владимир Путин запустил газопровод Бованенково – Ухта-2. Это произошло в среду. Путин дал старт запуска газопровода. В торжественной церемонии принимали участие председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин. Отметим, строительство газопровода Бованенково – Ухта-2 началось в 2012 году. Магистраль предназначена для транспортировки газа с Ямала в единую систему газоснабжения России. Бованенсковское нефтегазоконденсатное месторождение – крупнейшее на Ямале. Его предварительно оцененные запасы составляют 4,9 трлн кубометров газа.