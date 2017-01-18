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18.01.17 / 13:47 Новости / Россия и мир

Путин запустил газопровод на Ямале

В запуске участвовали губернатор ЯНАО и глава «Газпрома»

Бованенково – Ухта-2Президент России Владимир Путин запустил газопровод Бованенково – Ухта-2. Это произошло в среду.

Путин дал старт запуска газопровода. В торжественной церемонии принимали участие председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин.

Отметим, строительство газопровода Бованенково – Ухта-2 началось в 2012 году. Магистраль предназначена для транспортировки газа с Ямала в единую систему газоснабжения России.

Бованенсковское нефтегазоконденсатное месторождение – крупнейшее на Ямале. Его предварительно оцененные запасы составляют 4,9 трлн кубометров газа.

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