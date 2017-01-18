Все новости

18.01.17 / 14:01 Новости / Общество / Россия и мир

Банк «Открытие» внедрил систему распознавания лиц в трех отделениях в Москве

От VisionLabs

Фото: lenta.ru открытие

Фото: lenta.ru

Банк «Открытие» начал идентифицировать клиентов при помощи системы распознавания лиц. Об этом в банке рассказали в среду.

Система основана на самообучающейся нейронной сети. Партнерами банка в этом проекте стали компании VisionLabs и Q-Systems.

Система обучалась на базе фотографий клиентов, которые собирались банком несколько лет. При получении талона система идентифицирует личность клиента и предоставляет оператору необходимые для работы данные.

В компании предполагают, что подобная система поможет сократить время ожидания и облегчит доступ клиентов к банковским услугам. В ближайшем будущем «Открытие» планирует начать предоставление банковских услуг удаленно и практически из любой точки мира.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016